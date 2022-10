Cis Volare, 60 mln (su 215) per l'aeroporto di Reggio: l'elenco degli interventi

Pochi giorni fa il Governatore Occhiuto ha sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo per il rilancio degli aeroporti calabresi. Il pacchetto, che ammonta ad oltre 120 milioni, esclusi i 25 milioni di euro già previsti nel bilancio dello Stato per l’aeroporto “Tito Minniti”, più ulteriori 60 milioni e 625 mila euro che saranno messi in campo da Sacal, prevede una serie di interventi per Reggio Calabria, Crotone e Lamezia.

Cis Volare: l'elenco degli interventi per il "Tito Minniti"

All'aeroporto dello Stretto sono stati destinati 60 milioni sui complessivi 215 milioni di euro. Di seguito l'elenco completo degli interventi previsti:

Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria. 7 progetti sono stati già finanziati con fondi PSC MIMS, si tratta, nello specifico, di:

interventi per la sicurezza del volo e del traffico aereo (1 milione), riqualifica aiuti visivi (3,5 milioni), riqualifica pavimentazione area di movimento (3,5 milioni), adeguamento, riqualifica e ampliamento dell'aerostazione passeggeri (11 milioni), demolizioni di ruderi e manufatti pericolosi, con riqualifica delle aree di pertinenza TTT (3,5 milioni), riqualifica impianti controllo e smistamento bagagli da stiva (3,8 milioni), sistemi antintrusione perimetrale (1,2 milioni).