Allerta meteo a Reggio, scuole chiuse in diversi Comuni

Stop alle lezioni domani 27 marzo in diversi Comuni del reggino. Numerosissimi istituti scolastici rimarranno chiusi

Scuola chiuse domani, giovedì 27 marzo, in alcuni comuni di Reggio Calabria. Le amministrazioni di Villa San Giovanni, Campo Calabro e Cinquefrondi, attraverso le rispettive ordinanze a firma dei sindaci Giusy Caminiti e Rocco Alessandro Repaci e Michele Conia, a causa dell’allerta meteo arancione, hanno deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici.

Al momento le scuole nella città di Reggio Calabria, salvo decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime ore, rimangono aperte.

Tra i Comuni che hanno diramato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche Gioia Tauro, Bagnara Calabra, San Roberto, San Ferdinando, San Luca e Melicucco.

Scuole chiuse a Catanzaro

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, anche il sindaco, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani giovedì 27 marzo 2025. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.