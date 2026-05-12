Aeroporti in Calabria, oltre 14 milioni per l’addizionale comunale
Sulla base dei Dati di Traffico ENAC 2025, è possibile stimare il costo dell’addizionale comunale per i passeggeri in partenza dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone
12 Maggio 2026 - 16:38 | Redazione
I numeri del traffico aereo calabrese tornano al centro del dibattito. Secondo quanto riportato dal sito AeroportiCalabria.com, sulla base dei Dati di Traffico ENAC 2025, è possibile stimare il costo dell’addizionale comunale per i passeggeri in partenza dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.
Da agosto 2024, infatti, è la Regione Calabria a farsi carico dell’addizionale comunale sui passeggeri in partenza, pari a 6,50 euro. Una scelta che, come evidenzia AeroportiCalabria.com, si traduce in un incentivo per le compagnie aeree che operano negli aeroporti calabresi.
I numeri dei tre aeroporti calabresi
Il dato più alto riguarda l’aeroporto di Lamezia Terme, che nel 2025 ha registrato 1.542.549 passeggeri in partenza. Secondo la ricostruzione pubblicata, il costo dell’addizionale comunale per lo scalo lametino ammonta a 10.026.568,50 euro.
Per l’aeroporto di Reggio Calabria, il sito riporta 497.724 passeggeri in partenza e un costo dell’addizionale comunale pari a 3.118.206 euro. Sempre per il “Tito Minniti”, AeroportiCalabria.com indica anche il traffico sviluppato da Ryanair, pari a 660.964 passeggeri, e quello tradizionale di ITA Airways, pari a 326.417 passeggeri.
A Crotone, invece, i passeggeri in partenza sono stati 174.057, con un costo dell’addizionale comunale stimato in 1.131.370,50 euro. Per lo scalo pitagorico, il traffico low cost sviluppato da Ryanair è indicato in 312.299 passeggeri, mentre quello tradizionale di SkyAlps in 31.740 passeggeri.
Il totale supera i 14 milioni di euro
Nel complesso, secondo i dati riportati, il costo totale dell’addizionale comunale per l’anno 2025 arriva a 14.276.145 euro.
Il quadro si inserisce in una fase di crescita del sistema aeroportuale italiano. ENAC ha comunicato che nel 2025 gli aeroporti nazionali hanno superato i 229,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 5% rispetto al 2024.
La Calabria, quindi, continua a misurare gli effetti delle politiche di sostegno al traffico aereo.
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