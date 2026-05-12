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Reggio, ripulita l’area della residenza psichiatrica di Vallone Petrara

Dopo la denuncia della Cooperativa Libero Nocera, l’intervento dell’amministrazione comunale ha restituito decoro e dignità all'esterno della struttura

12 Maggio 2026 - 16:25 | Redazione

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A poche ore dalla pubblicazione della denuncia della Cooperativa Sociale Libero Nocera, l’amministrazione comunale -per tramite dell’assessore con delega all’ambiente Filippo Burrone- è intervenuta presso la residenza psichiatrica di Vallone Petrara, dove da circa un mese veniva segnalata una situazione di forte criticità legata alla raccolta dei rifiuti.

L’area interessata è stata ripulita, consentendo il ripristino di condizioni di maggiore decoro, igiene e dignità per gli ospiti della struttura, per gli operatori e per tutto il personale socioassistenziale.

La Cooperativa aveva denunciato pubblicamente l’accumulo dei rifiuti e il rischio che il disservizio potesse trasformarsi in un problema non solo civile, ma anche sanitario, soprattutto considerando la presenza di persone fragili all’interno della residenza.

L’auspicio, adesso, è che il servizio di raccolta possa proseguire in modo regolare, puntuale e costante, così da evitare il ripetersi di nuovi disagi e garantire alla struttura condizioni adeguate al ruolo delicato che svolge da anni nel campo della salute mentale e dell’inclusione sociale.

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