Amministrative, Berlusconi 'riappare' in pubblico: 'Sto bene. Il centrodestra è unito'

"Tutte queste illazioni di certa parte della stampa su divisioni interne non sono fondate"

Nel giorno che vede gran parte dell'Italia recarsi al voto, tra le amministrative comunali e le regionali in Calabria, Silvio Berlusconi riappare in pubblico. Il leader di Forza Italia, fresco di 85esimo compleanno, rompe il tradizionale silenzio elettorale dopo aver votato nel seggio milanese di Via fratelli Ruffini.

Ad accompagnare Berlusconi, l'eterno amico Fedele Confalonieri e Lucia Ronzulli. “Le mie condizioni? Sto bene grazia. Sto aspettando i risultati degli ultimi esami, e penso siano tutti buoni per potere riprendere la normale attività a Roma”.

Berlusconi si è soffermato anche sui rumors che vorrebbero il centrodestra alle prese con frizioni interne e sulle scelte relative alle amministrative non proprio gradite al leader di Forza Italia.

"Il centrodestra è unito, e c’è anche affetto tra i leader. Tutte queste illazioni di certa parte della stampa su divisioni interne non sono fondate. I candidati sindaci sono quelli che vengono fuori dalle scelte di questo o quel leader di partito, invece che da scelte democratiche, quindi forse la prossima volta bisognerà cambiare sistema.

Le leadership della coalizione? C’è una regola nel centrodestra che dice che saranno i voti a determinare chi avrà la precedenza nella responsabilità. Il progetto della federazione non è abbandonato, abbiamo precisato con la Lega che occorrerebbe fare un accordo che comprendesse anche Fratelli d’Italia. Quindi dobbiamo farne una più grande", le parole di Berlusconi.