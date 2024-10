Elezioni comunali a Bagaladi: Monorchio verso il terzo mandato

Per il rinnovo del consiglio comunale si è candidata una sola lista, quella del sindaco in carica

Bagaladi si avvia verso una continuità amministrativa, poiché Santo Monorchio, primo cittadino in carica, è destinato a ottenere il suo terzo mandato consecutivo, consolidando una leadership che risale agli anni ’90. Con una sola lista candidata alle elezioni comunali, il rinnovo del consiglio comunale dipendeva solamente dai dati di affluenza alle urne.

Ieri sera le percentuali di voto diffuse dal Ministero vedevano già raggiunto il 30% degli aventi diritto.

L’esito sembra quindi scontato, in attesa che l’ufficialità emerga dallo spoglio delle schede elettorali. Il quorum necessario affinchè le elezioni per l’unica lista di Bagaladi non vengano considerate nulle è il 40%, con un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.