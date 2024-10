Elezioni Comunali, Fedele (Udc) ai reggini: ‘Non dimenticate gli ultimi anni’

“Tra qualche giorno, i reggini saranno richiamati alle urne per scegliere il sindaco della città, un ballottaggio quello tra i candidati Minicuci e Falcomatà molto importante e delicato per il futuro della nostra amata Reggio Calabria. In questi mesi, sono state diffuse tante illazioni, chiacchiere, maldicenze sul candidato del centro destra Nino Minicuci, un uomo il cui percorso politico e amministrativo non ha bisogno di essere ulteriormente illustrato. Il candidato a sindaco Minicuci è la persona giusta per poter guidare e fare uscire finalmente Reggio Calabria dal pantano in cui si trova e, pur essendo stato costretto per motivi professionali ad operare in altre regioni d’Italia, ha messo al servizio della propria città le sue competenze, il suo amore, la sua professionalità. Altro che straniero, Nino è un prezioso figlio di questa terra”.

Ad affermarlo è il vice coordinatore regionale dell’Udc Luigi Fedele.