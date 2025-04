Elezioni comunali nel reggino, si avvicina l’appuntamento con le urne: giallo a Melito

La fase di presentazione delle liste per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 si è ufficialmente conclusa. Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, saranno quattro i Comuni che torneranno alle urne: Melito Porto Salvo, Marina di Gioiosa Ionica, Scilla e San Lorenzo. Non si voterà invece a San Luca, dove il governo di recente ha deciso un nuovo commissariamento per 18 mesi.

Le elezioni riguarderanno amministrazioni uscenti, alcune delle quali sono state commissariate per crisi politiche interne o per vicende giudiziarie legate alle infiltrazioni mafiose, come accaduto a Scilla.

Tutti i candidati sindaco nei Comuni al voto

Tutti i Comuni interessati al voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: niente ballottaggio, si vince al primo turno.

Melito Porto Salvo : Tito Nastasi , sostenuto dalla lista Melito Bene Comune (Movimento 5 Stelle). Patrizia Crea , ex vicesindaca, candidata con la lista L’Onda del Riscatto (attualmente esclusa, si attende l’esito dei ricorsi).

: Marina di Gioiosa Ionica : Rocco Femia , ex sindaco, con la lista Marina di Gioiosa Cuore e Futuro. Giuseppe Coluccio , già consigliere delegato ai lavori pubblici, con Marina in Prospettiva.

: Scilla : Gaetano Ciccone , fratello dell’ex sindaco Pasqualino Ciccone. Rocco Bueti , già sindaco. Carmen Santagati , candidata del centrodestra (già candidata alle Regionali con la Lega).

: San Lorenzo : Alessandro Polimeni con l’unica lista San Lorenzo Sveglia; si punta al raggiungimento del quorum per l’elezione.

:

A Melito Porto Salvo la competizione elettorale si tinge di giallo. La lista “L’Onda del Riscatto – Crea Sindaco” guidata da Patrizia Crea infatti è stata esclusa dalla competizione elettorale a seguito di verifiche della Commissione Elettorale.

In un comunicato ufficiale, la lista esprime “profondo dissenso verso una decisione ingiusta e contraria ai principi fondamentali della rappresentanza democratica”.

Il gruppo ha già avviato tutte le procedure per il riesame della decisione e, in caso di conferma dell’esclusione, annuncia il ricorso al TAR e, se necessario, anche al Consiglio di Stato.

Patrizia Crea e il suo gruppo denunciano la lesione del diritto alla piena partecipazione democratica e promettono di non arrendersi:

“Melito merita di poter scegliere. E noi continueremo a batterci affinché questo diritto venga rispettato”, affermano.

In attesa del verdetto definitivo, il panorama politico a Melito Porto Salvo rimane incerto e particolarmente acceso, con il candidato Tito Nastasi attualmente l’unico in corsa in via ufficiale.