Comunali 2020, Minicuci è atterrato a Reggio: 'Sono pronto per le elezioni'

Con un aereo proveniente da Roma è atterrato alle 14.30 all'Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria il candidato a Sindaco indicato da Matteo Salvini, Antonino Minicuci.

Ad accoglierlo, fra tutti, c'era il Consigliere Emiliano Imbalzano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di CityNow.

"Sono pronto per le elezioni. Sono qui per la mia città che è Reggio Calabria. Se qualcuno dice che sono di Bolzano, probabilmente avrà ragione. Mi dispiace di non essere nato a Roccaforte del Greco perchè sarei stato ancora di più cittadino calabrese."