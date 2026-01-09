Elezioni a Reggio, iniziano le grandi manovre. Cardia passa dalla Lega a Noi Moderati

La politica reggina inizia a entrare nel vivo dei giochi, in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 e le prime manovre si fanno già sentire.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il consigliere comunale Mario Cardia sta per compiere un passo significativo, salutando la Lega e facendo il suo ingresso in Noi Moderati. Una mossa che rientra in un contesto di rinnovamento delle alleanze politiche locali, in vista della prossima chiamata alle urne.

La decisione di Cardia, che verrà ufficializzata domani durante una conferenza stampa all’Hotel Excelsior, arriva dopo un periodo di riflessione.

“Ho deciso di proseguire il mio impegno politico in Noi Moderati – ha spiegato, restando ovviamente dentro la coalizione del centrodestra che si appresta a governare la città nei prossimi mesi, perché oggi rappresenta uno spazio responsabile e attento ai bisogni del territorio. Si tratta di una scelta personale, senza alcuna contrapposizione con la Lega; ed è una scelta dettata dalla volontà di essere ancora più utile al mio territorio”, ha dichiarato Cardia, evidenziando la natura strettamente personale della sua scelta.

Oltre a questa novità, alcuni rumors suggeriscono che la Lega potrebbe trovarsi a fronteggiare altre uscite significative, tra cui quella di Giuseppe De Biasi, capogruppo in consiglio comunale, che sembrerebbe orientato verso il gruppo Reggio Futura.

Mentre le alleanze si rinnovano, la campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo, con tutti gli occhi puntati sulla da parte delle due grandi coalizioni dei candidati sindaci.