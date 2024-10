Elezioni Comunali, Ciccone scende (di nuovo) in campo per Scilla

“Scelgo questa pagina Facebook per annunciare la mia candidatura a Sindaco di Scilla”.

Inizia così il lungo post dell’ex primo cittadino del comune commissariato da circa 2 anni.

“Io e la mia squadra siamo pronti a questo nuovo impegno. Ci siamo perché abbiamo l’obbligo di finire il lavoro che abbiamo iniziato nel lontano 2015. Siamo tutti assieme, i nuovi candidati, i ricandidati e chi ha fatto un passo indietro; una squadra coesa che sa lavorare con impegno e amore per la propria città: uomini e donne che vivono tra la gente, che ascoltano i problemi dei concittadini e tentano di risolverli”.

Ciccone non dimentica gli sforzi fatti per il piccolo comune in provincia di Reggio Calabria, ed anzi confessa di aver sentito vicina la sua comunità: