Elezioni europee, avviso per scrutatori a Reggio Calabria

Si comunica agli interessati che gli iscritti all’albo degli scrutatori possono produrre la comunicazione di disponibilità, in qualità di scrutatore, per le elezioni per il Parlamento Europeo che si terranno il giorno 26 maggio 2019.

L’istanza allegata, deve essere prodotta, da LUNEDI’ 15 A VENERDI’ 19 APRILE 2019,dalle ore 08,00 alle 13,00, direttamente presso il Servizio Elettorale del Comune sito in via Torrione prolungamento n. 2 n piano terzo, oppure, in alternativa tramite invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

– elettorale@comune.reggio-calabria.it

– elettorale@pec.reggiocal.it

CLICCA QUI per tutte le info