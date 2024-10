Elezioni europee, la soddisfazione di De Nisi: ‘Esito che conferma concreto impegno per il territorio’

"In provincia ottenute 6396 preferenze mentre nella città metropolitana reggina 2246" la nota con le dichiarazioni del segretario di Azione in Calabria

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni sull’esito delle elezioni europee di Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria.

“Un esito che conferma il concreto impegno per il territorio”.

Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, esprime soddisfazione per il lusinghiero risultato ottenuto dal partito alle recenti elezioni europee a Reggio Calabria e provincia.

Aggiunge De Nisi:

“Numeri buoni che parlano di impegno, serietà e radicamento tra la gente e per la gente”.

Per la compagine facente capo a Carlo Calenda in provincia di Reggio Calabria le preferenze sono state 6396 mentre nella città metropolitana reggina 2246.

Di rilievo anche la candidatura di Ramona Angela Calafiore, funzionaria reggina alla regione Calabria, con i suoi 1957 voti in provincia di Reggio Calabria e 910 consensi in città.

Evidenzia ancora De Nisi:

“Non possiamo che dirle grazie. Un grazie sincero e doveroso per lo spassionato cuore con cui si è gettata nella mischia, dimostrando un non comune spirito di sacrificio, disponibilità e totale adesione ai valori del partito che, anche grazie a lei, ha acquisito un ulteriore rafforzamento sui territori reggini per i quali continuerà a battersi con decisione, facendo leva sulla forza della concretezza delle proprie idee. Ramona Angela Calafiora ha dimostrato di essere un punto di forza su cui contare, non solo ora, ma anche in vista delle sfide cui saremo chiamati in futuro”.

De Nisi, inoltre, plaude anche all’impegno profuso dal segretario provinciale e dal responsabile organizzativo di Azione Reggio Calabria, Santo Danilo Suraci e Tonino Serranò, a cui va, afferma il segretario:

“Il nostro generoso ringraziamento per il lavoro svolto con costanza e competenza oltre che con l’attenzione sempre vigile alle comunità di cui sono eccellenti espressioni e con cui, quotidianamente, si confrontano interpretandone istanze e desideri”.

Il segretario regionale di Azione, nel concludere ricorda anche che nella stessa tornata elettorale , il partito incassa la storica vittoria di Rudi Lizzi (già consigliere metropolitano delegato di Azione) a sindaco di Gerace e si dice certo che: