Elezioni europee: Decaro fa tappa a Reggio Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, il significativo incontro, in vista delle imminenti elezioni europee, con Antonio Decaro.

Il candidato del Partito Democratico (PD), con lo slogan “Portiamo il Sud in Europa“, arriverà nella città dello Stretto il prossimo 14 maggio e l’evento si terrà al Cine Teatro Odeon a partire dalle ore 19:00.

Decaro, attualmente sindaco di Bari a fine mandato, ha mostrato un forte impegno verso temi quali lo sviluppo urbano sostenibile, l’innovazione e l’integrazione europea, che saranno presumibilmente al centro del suo discorso a Reggio Calabria.

Questo evento, a meno di un mese dell’appuntamento alle urne, sará un’opportunità per i cittadini di interagire direttamente con uno dei principali candidati alle elezioni europee e di discutere questioni che riguardano il futuro del Sud Italia in Europa. Sará anche un momento cruciale per il Partito Democratico per provare a compattarsi in vista delle elezioni del 8 e 9 giugno 2024.