Villa S.G, Forza Italia: “Risultato strepitoso, merito della visione di Occhiuto e Cannizzaro”

Con la seguente nota, il commento ai risultati delle elezioni europee e la soddisfazione del coordinamento di Forza Italia Villa San Giovanni.

“Il coordinatore Daniele Siclari ed il vice coordinatore vicario Domenico De Marco, il gruppo consiliare di Forza Italia ed i dirigenti di partito ringraziano i 1110 elettori che hanno dato fiducia al lavoro svolto sia in consiglio comunale che nell’attività di partito, impegnati sempre, in maniera umile ed attenta al controllo delle attività consiliari e delle problematiche cittadine.

Un lavoro di cui il partito va orgoglioso e che ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo che insieme ai coordinatori provinciali e regionali si erano prefissati”.

Alla classe politica calabrese di Forza Italia ed all’Onorevole Tajani va il plauso di aver capito prima di tanti che non c’è più spazio per divisione nei partiti”.

Il merito va riconosciuto soprattutto all’ampia visione politica dei nostri leader calabresi, Occhiuto e Cannizzaro, per l’opportunità di sostenere una candidata al parlamento Europeo con le competenze, la capacità e la professionalità come quelle sempre ampiamente dimostrate da parte della Vice Presidente Regionale Giusy Princi.

Euforia ed entusiasmo accompagnano i tanti iscritti, il gruppo dirigente e soprattutto i 4 consiglieri comunali in queste ore post voto che valutano con ottimismo il risultato elettorale di FI a livello locale che ha visto la vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi ottenere più di 900 preferenze nella nostra Città.

“Il risultato alle Europee conseguito da Forza Italia è frutto del fondamentale rapporto di fiducia che i cittadini villesi stanno avendo verso i vertici di Forza Italia, in primis nei confronti del coordinatore regionale On. Cannizzaro e del Presidente Occhiuto che con le loro scelte politiche stanno contribuendo alla crescita sociale ed economica della Calabria.

“La proposta politica assolutamente prestigiosa, frutto della suddetta condivisione, è stata recepita con grande partecipazione al voto da parte degli elettori che hanno ben compreso il valore di una competizione europea sapendo scegliere, tra i tanti, le migliori professionalità in un momento in cui l’astensionismo rischia di offuscare il valore della politica.

In tal senso è chiaro che il tanto decantato civismo che imperversa in Città poco si sposa con una situazione politica che vede comunque la supremazia dei partiti strutturati o che sono in fase di riorganizzazione sia a destra che a sinistra degli schieramenti politici, con una buona performance anche da parte di altri partiti della coalizione di Governo.

E pertanto continuerà l’impegno dei consiglieri comunali villesi di FI e dell’intero gruppo dirigente locale ancor più responsabilizzato dal risultato delle elezioni europee al fine di arricchire il partito stesso di nuove figure professionali e di giovani nella consapevolezza che avremo accanto il Presidente Tajani, il Governatore della Calabria Occhiuto ed il grande parlamentare e coordinatore regionale di FI Francesco Cannizzaro e da oggi la nostra neo europarlamentare Giusy Princi”.