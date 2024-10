Europee, sale ancora il dato di Giusi Princi: più di 86 mila voti. “Grazie di cuore”

Eelezioni europee, sale ancora il dato di Giusi Princi: più di 86 mila voti per la vicepresidente della Regione Calabria. Risultato oltre ogni aspettative per l’ex dirigente scolastico, con il numero che potrebbe salire ed avvicinarsi a 87 mila voti considerati che mancano ancora i dati di alcuni segg.

Il ringraziamento di Princi

“Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti voi che avete seguito la mia campagna elettorale con tanto entusiasmo e partecipazione emotiva. Come sapete, io non ho mai voluto aprire profili social, ma questo gruppo, unitamente al gruppo Facebook, ha rappresentato la cassa di risonanza dell’instancabile attività che ha visto protagonista me, nelle ultime settimane, insieme ai vertici del partito di Forza Italia che ho rappresentato. La vostra presenza costante è stata per me fonte di grande incoraggiamento e ispirazione. Vi chiedo scusa se non sono riuscita a rispondere a tutti i vostri messaggi, ma la valanga di supporto ricevuta mi ha impedito in questa fase di rispondere in maniera tempestiva. Mi riservo comunque di farlo in maniera graduale nei prossimi giorni. Vi ringrazio intanto di cuore, è stato commovente ricevere così tante attestazioni di affetto”.

Leggi anche

Prosegue la neo eurodeputata

“Un ringraziamento particolare va al partito di Forza Italia, innanzitutto al Coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e al Presidente di Regione Roberto Occhiuto che, con l’avallo di tutta la squadra forzista calabrese, individuando la mia candidatura, hanno voluto ristrutturare il partito puntando sulle persone e sul merito. I risultati hanno dato loro ragione. Oggi celebriamo una vittoria memorabile, una vittoria per la Calabria, per l’Italia e per l’Europa. Oggi, grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione, abbiamo scritto una nuova pagina di storia. Quando ho iniziato questo viaggio come dirigente scolastico, il mio sogno era quello di trasformare la vita dei giovani, di offrire loro le opportunità che meritano, di mostrar loro che il futuro è nelle loro mani. E poi, come vicepresidente della Regione Calabria, ho visto la forza e la resilienza della nostra gente, ho sentito il loro desiderio di cambiamento, il loro grido per un futuro migliore. E quel sogno si è avverato.

Leggi anche

“Vittoria di tutti”