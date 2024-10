Elezioni Politiche, Battaglia (Pd): ‘Da noi nessun paracadutato’

Il Partito Democratico di Reggio Calabria apre un nuovo spazio per la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche. Il nuovo Comitato si trova in pieno centro a Reggio Calabria, in via Roma 14, all’angolo con via Veneto. Uno spazio ampio e moderno che nelle prossime settimane sarà teatro di incontri ed approfondimenti animati da dirigenti e militanti del Partito e dagli stessi candidati alle elezioni politiche, nonché un punto di ritrovo per la consegna del materiale elettorale e la consultazione del programma del Partito Democratico.

Presenti diversi esponenti del Pd locale, a partire dai protagonisti della prossima competizione elettorale del 25 settembre. Tra questi l’assessore comunale Mimmetto Battaglia, che evidenzia come i dem non abbiano inserito paracadutati all’interno delle liste.

“In questi mesi c’è stato un grande lavoro della segreteria generale. Il quadro delle nostre candidature è chiaro, tutte del territorio e credibili, non ci sono paracadutati o commissari. Riteniamo di esserci sempre spesi per il nostro territorio e continueremo a farlo, portiamo il nostro bagaglio di storia politica al servizio della nostra comunità”.

Battaglia si sofferma sulle priorità, secondo il Pd, per il territorio reggino e si dice pronto alla sfida nel collegio uninominale con il deputato Francesco Cannizzaro.