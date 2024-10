Elezioni, Spirlì punzecchia: ‘Basta che non mandiamo questa al Senato…’

Poco più di 10 giorni alle elezioni politiche, si avvicina la fatidica data del 25 settembre. Chi è stato più volte accostato alle possibili candidature della tornata elettorale è Nino Spirlì, l’ex presidente f.f. della Regione Calabria in realtà ha sempre dichiarato di non volerne fare parte. ‘Mi piace più quello che faccio, al Musaba mi occupo di arte e cultura, quello che ho sempre fatto nella mia vita’, ha spiegato in diverse circostanze.

Cosi è stato, Spirlì non fa parte dei candidati della Lega alle imminenti elezioni politiche. Anche se non da protagonista, l’ex Governatore f.f. si diverte però attraverso i social network, a punzecchiare, suggerire e commentare la scena politica. “Abbiate pazienza, so per chi votare. Evitate di chiamare, grazie”, aveva scritto pochi giorni fa.

Il sostegno di Spirlì era già stato esplicitato chiaramente, dal diretto interessato.

“So chi spero di mandare alla Camera (ma, non è un segreto: Simona Loizzo ed io siamo così familiarmente intrecciati che non c’è al mondo chi non lo abbia capito). So anche chi non vorrei che ci arrivasse mai, o mai più, in Parlamento: traditrici e traditori di sentimenti e progetti. Chi non sa ringraziare. Chi non sa lavorare. Chi non ha competenze. Le tarantole della politica. Le vedove nere. Le serpi. Chi pensa ai propri – e solo ai propri – interessi. Chi dimentica il pane ricevuto dalla povera gente. Chi infanga l’Amicizia. Quella lì e Quello lì, a caso, di cui non leggerete mai il nome su queste mie pagine…”, aveva scritto Spirlì su Facebook.

Il senso del messaggio, viene in un certo senso ribadito a pochi giorni di distanza.

“A me basta che non mandiamo questa al Senato. #aCorajisima. #aMortisupaarangàra. #Giuda”, il post pubblicato oggi dall’ex presidente f.f. della Regione Calabria.

A chi si riferisce Spirlì? Difficile capirlo, l’allusione è sottile e il bersaglio da centrare non ha un identikit preciso. Due però gli indizi che sembrano emergere dall’ultimo post di Spirlì: ‘mandiamo’ e ‘questa’, il riferimento quindi sembrerebbe essere verso un esponente donna della Lega.