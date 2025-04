Riapre a sorpresa la Gelateria Trebottoni: nuovo look, nuovi gusti e lo stile inconfondibile di sempre

È bastato un passaparola, qualche voce di corridoio e infine le luci accese dietro al bancone: la Gelateria Trebottoni, riconosciuta da Gambero Rosso tra le migliori d’italia, è ufficialmente tornata, e lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile. Una riapertura a sorpresa, senza preavvisi, ma con tantissime novità pronte a conquistare il cuore (e il palato) di vecchi e nuovi clienti.

Un Nuovo Volto per un Grande Ritorno

Completamente rinnovata, Trebottoni si presenta oggi con un look moderno e accogliente, che riesce a mantenere intatta la particolare anima “Pink” del locale. Ambienti caldi, design curato nei minimi dettagli, e un banco gelati che sembra un arcobaleno di sapori.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista per le prossime settimane, la gelateria ha già iniziato a servire le sue dolci meraviglie, con una linea di gusti per tutti i palati.

Oltre 45 Gusti: Un Viaggio tra Sapori e Creatività

La nuova Trebottoni non è solo un restyling: è un esplosione di innovazione. In vetrina si contano oltre 45 gusti di gelato, tra classici intramontabili e combinazioni inedite pensate per stupire. E per chi ama le sorprese, non mancano proposte stagionali e del territorio e limited edition, come l’esclusiva Pastiera Gelato, tornata in occasione della Pasqua.

Una Dolce Novità: La Pasticceria firmata Trebottoni

E non finisce qui. Tra le novità più golose spicca l’introduzione della pasticceria artigianale alla Trebottoni: un laboratorio di dolcezza dove tradizione e creatività si incontrano. Dolci creazioni al cucchiaio arricchiranno l’offerta, rendendo ogni visita un’occasione speciale.

Lo Chef Demetrio Romeo: “Trebottoni è tornata”

Dietro questa rinascita c’è lui, lo chef Demetrio Romeo, anima e mente del progetto, che con passione e visione ha riportato in vita un’istituzione del gusto e sicuramente la gelateria più innovativa della città:

“Trebottoni è tornato,” dichiara con un sorriso soddisfatto. “Non si tratta solo di una riapertura, ma di un nuovo inizio. Vogliamo regalare emozioni, una cucchiaiata alla volta.”

Trebottoni è di nuovo tra noi. Più bella, più buona, più sorprendente che mai. L’unico consiglio? Passare di persona. Ma attenzione: crea dipendenza.

Per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, si può seguire la Gelateria Trebottoni sui propri canali social Instagram e Facebook.