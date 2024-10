Elezioni, l’affluenza nel reggino alle 19:00. Referendum verso il flop

Salvo una clamorosa impennata nelle ultime ore, non raggiungerà il quorum necessario il referendum sulla giustizia. Oltre ai quesiti referendari, che coinvolge tutto il Paese, si voterà per l’intera giornata di oggi, fino alle 23 per eleggere i sindaci ed i consiglieri comunali di venti Comuni nel reggino.

Al termine del voto si procederà prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 di lunedì 13 giugno, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.

Supera di poco il 12% a livello nazionale l’affluenza al voto alle 19 di oggi 12 giugno per i cinque quesiti del referendum costituzionale sulla giustizia. Secondo i primi dati parziali del Viminale, in 5.037 comuni su 7.903 ha votato finora il 12,40% degli elettori. Si vota soltanto oggi fino alle 23. Per quanto riguarda le elezioni comunali, il dato parziale dell’affluenza alle 19 è del 41,71%. Alle 12 è st5ato del 17,64%, in calo rispetto all’ultima tornata (19,64%) quando però si era votato in due giorni.

Leggermente sopra il dato nazionale nel reggino in relazione ai quesiti referendari. Alle 19 l’affluenza è del 13,69%, alle 12 era del 5,36%. Il dato per le comunali in Calabria è del 41,68 in Calabria, del 39,46% invece per i comuni del reggino. Con il 55,23% è Placanica il comune nel reggino con la più alta percentuale di votanti, appena il 20% invece a Staiti, il comune con la più bassa affluenza alle 19.