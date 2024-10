Regionali, Battaglia (PD): “Elezioni nel 2020 unica scelta possibile”

“La decisione del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di convocare le elezioni del Consiglio regionale di quella Regione per il prossimo 26 gennaio 2020 sono state motivate dalla necessità di approvare la Legge di Stabilità dell’ente entro il prossimo dicembre del 2019, evitando così l’esercizio provvisorio del bilancio”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd a Palazzo Campanella, Domenico Battaglia.

“Se una regione ricca, economicamente e di esperienza politico-istituzionale come l’Emilia-Romagna, ha scelto questa strada, a maggior ragione – sostiene Battaglia – una regione come la Calabria deve necessariamente concludere questa legislatura approvando la sua Legge di Stabilità per il 2020.