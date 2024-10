Regionali in Calabria, ecco i nomi degli “Impresentabili”

Sono Giuseppe Raffa e Domenico Tallini i due “impresentabili” secondo la Commissione parlamentare Antimafia.

Nicola Morra, Presidente della Commissione ha così commentato le accuse rivolte all’ex Sindaco facente funzioni della città di Reggio Calabria: “Rinviato a giudizio, con fase dibattimentale in corso, per i reati di corruzione in concorso e sotto il vincolo della continuazione commessi in Reggio Calabria nel 2013 e nel 2015. Il dibattimento è ancora in corso presso il Tribunale di Reggio Calabria”.