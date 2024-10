Elezioni regionali, domani i 5 Stelle sceglieranno i candidati su Rousseau

È il momento della verità per il Movimento 5 stelle. Domani infatti gli iscritti alla piattaforma Rousseau, residenti in Calabria, saranno chiamati al voto per scegliere i futuri candidati consiglieri regionali e quindi il candidato governatore della Calabria. In particolare, con tre preferenze a disposizione, gli iscritti potranno scegliere i candidati per il Consiglio regionale e, a parte, potranno approvare o meno il progetto politico proposto dal portavoce dei parlamentari calabresi, Paolo Parentela, che prevede una coalizione civica, guidata da Francesco Aiello, professore ordinario di Politica economica nell’Università della Calabria, tra il MoVimento 5 Stelle e liste con soli rappresentanti della società civile.

L’invito al voto è proprio del coordinatore della campagna elettorale Parentela che, attraverso un post apparso su facebook, elogia e promuove il metodo cinque stelle:

“Con questo sistema democratico il MoVimento 5 Stelle conferma di essere l’unica forza politica che decide, a maggioranza e con un sistema che garantisce la libera partecipazione degli iscritti, su tutte le scelte politiche da adottare”.

E chi pensa alle solite liturgie partitiche, rimarrà deluso. Perché, comunque vadano le cose, l’appuntamento per la presentazione della lista e del candidato Governatore è già fissato per venerdì alle ore 18,30 all’auditorium Casalinuovo a Catanzaro, al cospetto del capo politico del Movimento, Luigi Di Maio.

Vale la pena ricordare che In caso di mancata ratifica del progetto politico in votazione, avrà luogo un’ulteriore votazione nella giornata di giovedì 12 dicembre. In questa ipotesi gli iscritti, che potranno esprimere una sola preferenza, saranno chiamati a votare il candidato governatore in una lista composta dai 3 candidati consiglieri più votati di ogni circoscrizione. In caso di rinuncia da parte di un candidato, verrà individuato il candidato immediatamente successivo.