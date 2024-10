Calabria – Elezioni regionali, le liste PD a sostegno di Callipo. I nomi dei candidati

Partiti al lavoro per la presentazione delle liste

Il noto imprenditore Pippo Callipo, candidato dal Partito Democratico al ruolo di governatore ha controllato personalmente tutti i nomi dei candidati al Consiglio regionale. Ci sono esclusi eccellenti, nel Pd, come Francesco D’Agostino, e ritiri dell’ultim’ora, come Nino De Gaetano e Sebi Romeo.

In ogni caso le liste a sostegno di Pippo Callipo sono al momento 3 (Partito democratico, Io resto in Calabria e Democratici progressisti), visto che sono state riscontrate irregolarità nella presentazione della lista “10 idee per la Calabria”. Se ne saprà di più nelle prossime 48 ore.

Di seguito le liste a sostegno di Pippo Callipo:

Partito democratico

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Saladino Maria

Bevacqua Domenico

Di Leone Luciano

Giudiceandrea Giuseppe

Guccione Carlo

Lecce Pietro

Nociti Ferdinando

Succurro Gianluca

Zagarese Aldo

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo-Crotone)

Girasole Carolina

Robbe Angela

Arena Sergio

Cuda Gianluca

Guerriero Fabio

Mammoliti Raffaele

Notatarangelo Libero

Tassone Luigi

Circoscrizione Sud (Reggio)

Irto Nicola

Barbera Luigi

Battaglia Domenico

Nucera Giovanni

Pacifici Cosima

Spatari Nensi

Tripodi Andrea

Democratici progressisti

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Papaiani Lucia

Aieta Giuseppe

Audia Pasquale

Civitelli Francesco

Filippo Sergio

Guglielmelli Luigi

Raffo Gilberto

Stumpo Sergio

Brunetti Domenico

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo-Crotone)

Sculco Flora

Sacco Elisabetta

Mirabello Michelangelo

Galleli Domenico

Murgi Gino

Menniti Daniele

De Nardo Tiziana

Rizzo Mario

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Sculco Flora

Billari Antonio Andrea

Crea Antonino

Galimi Michele

Giugno luigi Vincenzo

Labate Teresa

Sabatino Salvatore

Io resto in Calabria

Circoscrizione Nord (Cosenza)

Arturo Crispino

Felice D’Alessandro

Graziano Di Natale

Francesco Madeo

Franco Mundo

Franco Ernesto Rubino

Norina Scorza

Vincenzo Tamburi

Pietro Tarasi

Circoscrizione Centro (Catanzaro-Crotone e Vibo)

Domenico Consoli

Salvatore De Luca

Mario De Onofrio

Danilo Ferrara

Innocenza Giannuzzi

Antonio Lo Schiavo

Francesco Muraca

Francesco Pitaro

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara