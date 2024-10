Calabria – Elezioni regionali, le liste a sostegno di Carlo Tansi Presidente. I nomi dei candidati

Contestualmente alla lettera rivolta ai calabresi, il candidato Carlo Tansi ufficializza i nomi che formano le liste dei candidati. Il candidato a governatore della Calabria rende noti i nominativi che sostengono la sua candidatura ed il simbolo ‘Carlo Tansi Presidente‘.

Liste dei candidati:

Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Nord

– Carlo Tansi, capolista;

– Graziella Colamaria, laureata in lettere, docente scuole elementari e dedita al mondo del volontariato e dei beni turistico-culturali, di Corigliano-Rossano (CS);

– Alessandro Garritano, dottore commercialista, direttore di banca, di Amantea (CS);

– Giovanni Martucci, laureato in storia e filosofia, docente scuole superiori, di Belvedere M.mo (CS);

– Francesco Morrone, laureato in storia, ispettore INPS, di Montalto Uffugo (CS);

– Sandro Pezzi, imprenditore laureando in farmacia, vittima del racket cosentino che ha denunciato facendo arrestare i suoi aguzzini;

– Peppino Pignataro, sindacalista a tutela dei diritti dei braccianti agricoli, di Castrovillari (CS);

– Rosa Principe, laureata in scienze politiche, docente di diritto ed economia all’Istituto Tecnico Industriale A. Monaco di Cosenza, ha ricoperto l’incarico di collaboratrice Vicaria del Dirigente scolastico dal 2003 al 2018. Attiva nel mondo del volontariato, al centro del suo impegno la scuola, i diritti umani, i valori cristiani.

– Patrizio Zicarelli, maestro di danza, imprenditore, tecnico federale FIDS, giudice di gara internazionale, presidente regionale ANMB, di Rende (CS).

Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Centro

– Claudio Carallo, medico, dirigente presso Mater Domini Catanzaro;

– Giuseppe Gigliotti, Laureato in Pedagogia, Presidente Italia Nostra Lamezia T. e Vice presidente Italia Nostra Calabria, Presidente Associazione Malati Cronici Calabria, di Lamezia Terme;

– Raffaele Grasso, già Primario del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Lamezia Terme;

– Giusi Militano, laureata in Scienze Politiche e laureata in Sociologia e Politiche Sociali, assistente sociale, di Catanzaro;

– Antonio Maria Mirante, consulente management, innovation manager, formatore professionale MISE;

– Maria Bruna Pelaggi, laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, master valorizzazione e selezione delle risorse umane, esperta di orientamento al lavoro, dedita al volontariato sociale nei centri antiviolenza, di Catanzaro;

– Nicola Rombolà, laureato in lettere, docente scuole superiori, presidente Italia Nostra provincia di Vibo, responsabile del settore “Educazione e formazione” di Libera Calabria, dedito al volontariato e all’associazionismo, di Limbadi (VV);

– Vincenzo Voce, ingegnere, docente scuole superiori, esperto di bonifica di siti inquinati e portavoce di associazioni e dei cittadini che vivono in aree fortemente inquinate (es. Pertusola di Crotone).

Lista Tesoro Calabria – Circoscrizione Sud

– Rita De Lorenzo, architetto, esperto di messa in sicurezza sismica di edifici pubblici e privati;

– Giuseppe Gervasi, avvocato, giornalista e scrittore, di Riace (RC);

– Ettore Lacopo, dottore commercialista, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Locri (RC);

– Antonio Ruoppolo, architetto libero professionista e musicista, di Palmi (RC);

– Luigi Scaramuzzino, architetto, esperto di tecniche del restauro, di Gerace (RC);

– Pietro Sergi, scrittore, dipendente UniBo, di Careri (RC);

-Filippo Surace, imprenditore nel ciclo completo dell’acqua, di Reggio Calabria.

Lista Calabria Libera – Circoscrizione Nord

– Eugenio Alfano, coordinatore volontario di Protezione Civile, carabiniere in congedo, di Marano Principato (CS)

– Loredana Barillaro laureata in storia dell’arte contemporanea, attiva nel campo dell’arte e della cultura contemporanea che promuove sul territorio nazionale attraverso il magazine di arte contemporanea SMALL ZINE di cui, dal 2011, è Direttore Responsabile ed Editoriale, di Acri (CS);

– Domenico Esaltato, bancario UBI BANCA in congedo con funzione tecnico/amministrativa, di Cosenza;

– Vittorio Emanuele, già ricercatore nel campo cardiovascolare presso il Policlinico di Amsterdam e dirigente medico presso la Cardiologia Universitaria di Germaneto, oggi in servizio presso il reparto Cardiologia dell’ospedale dell’Annunziata;

– Vincenzo D’acunzo impiegato dell’ASP di Paola (CS);

– Nicola Mondelli (per gli amici Nicon), avvocato libero professionista, di Cosenza;

– Alessandra Reda, laurea e Master conseguiti presso l’Università Bocconi di Milano, dottore commercialista e revisore legale, di Cosenza.

– Adolfo Antonio Rogano, specializzatosi in chirurgia in Francia, attualmente chirurgo presso la AO di Cosenza, reparto di Chirurgia d’urgenza

– Michele Zicarelli, maestro nazionale di tennis, dirigente di secondo grado Federtennis, di Rende (CS).

Lista Calabria Pulita – Circoscrizione Nord

– Nicola Baldo, imprenditore nel campo dell’innovazione tecnologica, di Montalto Uffugo (CS).

– Maria Barone, parrucchiera, di Rende (CS);

– Nicola Daniele, musicista diplomato in chitarra al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia di Roma”, concertista in Italia e all’Estero, attualmente docente di chitarra presso scuole secondarie, di Cosenza.

– Rosalina Ferma, geometra, libera professionista, di Castrovillari (CS)

– Franco Angelo Gencarelli, sindacalista esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Celico (CS);

– Giuseppe Nato, pensionato, già educatore presso “Cooperativa dei Servizi Sociale dell’Agape” a Reggio Calabria, attualmente volontario da presso l’Associazione “Stella Cometa” a Cosenza;

– Mario Farina, disoccupato, diplomato in grafica e comunicazione, di Cosenza;

– Eugenio Provenzano, impiegato statale MiBACT presso il Polo Museale della Calabria (Palazzo Arnone) con sede a Cosenza, esperto di beni culturali e turistici.

– Giovanni Turano, laureando in Geologia, amante di rettili, di Cosenza.