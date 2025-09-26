Regionali, Tajani: ‘Vinceremo nelle Marche, in Calabria e anche in Valle d’Aosta’
Il leader di Forza Italia, sulle elezioni regionali, non ha dubbi: "Tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni"
26 Settembre 2025 - 17:39 | Comunicato Stampa
Dei candidati per le Regionali “parleremo con gli alleati, c’è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo”.
Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a Libertà, la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento).
Le scelte per le Regionali
Tajani ha chiarito che le decisioni su Veneto, Campania e Puglia “non sono condizionate dal voto delle Marche”.
“Siamo stati una settimana a New York il presidente del Consiglio ed io – ha spiegato – e quindi quanto prima ci vedremo con Salvini per non perdere tempo e per vincere nelle regioni dove si va al voto. Io sono convinto che vinceremo nelle Marche così come in Calabria, anche in Valle d’Aosta, dove c’è un proporzionale. Ma tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, anche in Toscana. Stiamo lavorando perché i risultati di Forza Italia possano essere determinanti per il successo del centrodestra”.
Fonte: Ansa Calabria