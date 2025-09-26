City Now

Regionali, Tajani: ‘Vinceremo nelle Marche, in Calabria e anche in Valle d’Aosta’

Il leader di Forza Italia, sulle elezioni regionali, non ha dubbi: "Tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni"

26 Settembre 2025 - 17:39 | Comunicato Stampa

Antonio Tajani Coordinatore Nazionale Forza Italia

Dei candidati per le Regionali “parleremo con gli alleati, c’è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo”.

Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a Libertà, la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento).

Le scelte per le Regionali

Tajani ha chiarito che le decisioni su Veneto, Campania e Puglia “non sono condizionate dal voto delle Marche”.

“Siamo stati una settimana a New York il presidente del Consiglio ed io – ha spiegato – e quindi quanto prima ci vedremo con Salvini per non perdere tempo e per vincere nelle regioni dove si va al voto. Io sono convinto che vinceremo nelle Marche così come in Calabria, anche in Valle d’Aosta, dove c’è un proporzionale. Ma tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, anche in Toscana. Stiamo lavorando perché i risultati di Forza Italia possano essere determinanti per il successo del centrodestra”.

Fonte: Ansa Calabria

