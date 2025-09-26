Regionali, Tajani: ‘Vinceremo nelle Marche, in Calabria e anche in Valle d’Aosta’

Dei candidati per le Regionali “parleremo con gli alleati, c’è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo”.

Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando a Libertà, la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento).

Le scelte per le Regionali

Tajani ha chiarito che le decisioni su Veneto, Campania e Puglia “non sono condizionate dal voto delle Marche”.