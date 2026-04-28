Versace: “stabilimento Hitachi di Reggio realtà internazionale affiancata da trenta imprese reggine”

“Qui c’è una realtà viva che va anche oltre i confini di Reggio Calabria e della città metropolitana, questo evento, promosso dalla Camera di commercio, alla quale va il nostro ringraziamento istituzionale, ci offre la dimostrazione pratica di come lo stabilimento reggino di Hitachi rail, rappresenti un’eccellenza per l’Italia.

Come istituzioni dobbiamo comprendere sempre di più il potenziale di una realtà industriale capace, come dimostrato, di far fare squadra a trenta aziende reggine nell’indotto, di cui sette sono diventate fornitrici dell’intero gruppo.

Si tratta di professionalità imprenditoriali, di uomini e donne straordinarie, che dimostrano competenze e serietà, caratteristiche in grado di rafforzare ulteriormente il concetto che anche nella nostra terra è possibile lavorare, produrre e vincere le sfide del mercato internazionale”.

Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, presente all’iniziativa ‘Meccanica metropolitana, qualificazione e sintesi per lo sviluppo della filiera’, svoltasi presso l’impianto industriale Hitachi rail di Reggio Calabria e promosso dalla Camera di commercio.