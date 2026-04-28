Calcio a 5: Cadi Futura, gli appuntamenti per l’Under 17 e l’Under 19

Prima squadra in campo il 2 maggio a Taranto, il 3 maggio di scena i ragazzi di mister Scopelliti.

Under 17 in campo per le Finals a San Nicola da Crissa e Under 19 al Palattinà alle ore 18.30 per sfidare la Meta Catania. Tutto in un giorno.

A tanti chilometri di distanza ma con una voglia incredibile di crescere e far bene.

Il processo di sviluppo della Futura del Futuro ha una data importante.

Partiamo con l’ UNDER 17: domenica mattina di fase FINALE regionale ed inedita formula che si giocherà al Palasport di San Nicola di Crissa in provincia di Vibo Valentia.

Alle ore 9.30 del mattino, i giovani giallo-blu giocheranno contro l’Accademia Calcio a 5 di Cosenza.

Nell’altra semifinale, in programma alle ore 10.30, si sfideranno, con sfide programmate in tempi da 20 minuti ciascuno, Pantere Nere Catanzaro contro Vigor Rossano.

Chi vincerà le mini-semifinali giocherà a seguire, sul medesimo campo con sfide con tempi regolari da venti minuti sul medesimo campo alle ore 11.30.

Il piatto ricco continua perché arriverà sempre il 3 maggio, alle ore 18.30 al Palattinà la Meta Catania .

L’Under 19 campione di Calabria infatti sfiderà, all’interno di una vera e propria classica del futsal meridionale .

Sfida di andata dell’ottavo di finale scudetto della categoria.

Un piatto ricchissimo con in scena il meglio del Futsal giovanile tra Calabria e Sicilia.