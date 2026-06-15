Redel Viola, Finale a 3 per la B nazionale: ecco la sede, le date e gli accoppiamenti dello spareggio

Le tre sfide si giocheranno in tre giorni consecutivi, dal 19 al 21 giugno 2026, e metteranno in palio un solo e unico posto per il salto di categoria. Il calendario ufficiale

Il grande momento è finalmente arrivato per la Redel Viola e per tutti i sostenitori neroarancio. Si conoscono infatti, in modo ufficiale, le date, la sede e gli accoppiamenti del tanto atteso “triangolare” che deciderà quale squadra conquisterà il pass definitivo per salire in B nazionale.

Sarà una tre giorni di fuoco sul parquet neutro del Palazzetto dello Sport di Sora (Frosinone), dove la compagine reggina si troverà di fronte la Mens Sana Siena e la Mazzoleni Pizzighettone.

Il programma completo e gli incroci sul parquet

Le tre sfide si giocheranno in tre giorni consecutivi, dal 19 al 21 giugno 2026, e metteranno in palio un solo e unico posto per il salto di categoria. La formula del concentramento prevede che a rompere il ghiaccio nella prima giornata siano la Mens Sana Siena e la Mazzoleni Pizzighettone, mentre i ragazzi della Redel Viola scenderanno in campo a partire dal secondo giorno, sfidando prima la formazione perdente e, infine, la vincente del match d’apertura.

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Questo il calendario ufficiale delle partite:

Venerdì 19 giugno | ore 20.00: Mens Sana Siena vs Mazzoleni Pizzighettone

Sabato 20 giugno | ore 20.00: Viola Reggio Calabria vs perdente 19/6

Domenica 21 giugno | ore 19.00: Viola Reggio Calabria vs vincente 19/6

L’attesa in riva allo Stretto è ormai febbrile e i tifosi neroarancio stanno già organizzando la trasferta in terra laziale per trascinare la squadra verso l’agognato traguardo della B nazionale.