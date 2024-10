Elezioni, Salvini: ‘Ok Roma e Milano, ma si vota anche in Calabria’

Ospite del programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno“, Matteo Salvini ha parlato dell’imminente chiamata alle urne degli italiani che vedrà protagoniste diverse città importanti come Roma e Milano. Il 3 ed il 4 ottobre, però, saranno chiamati al voto anche i calabresi.

Il concetto espresso dal leader della Lega è alquanto semplice: tutti parlano delle big city intente nel cambio di consiglio comunale mentre, nonostante l’importanza dell’appuntamento anche per gli equilibri nazionali, i riflettori delle regionali in Calabria sembrano esser guasti.

“Io spero che tanta gente vada a votare – ha detto il massimo esponente del Carroccio -. Roma non merita altri 5 anni con Raggi tra immondizia e cinghiali. Lo stesso vale per Milano, dove le periferie sono stata totalmente dimenticate. Sala, il sindaco del Pd, è molto presente all’interno del suo ufficio in piazza Duomo, ma le periferie sono state dimenticate per 5 anni”.