Elezioni San Luca, Siclari (FI): “Buon lavoro a Bartolo. Grazie Davi per aver lottato per la democrazia”

«Oggi per San Luca è una giornata veramente importante, dopo anni torna la democrazia con l’elezione del sindaco Bartolo. Un grazie per aver permesso che si tornasse al voto va a Klaus Davi che, sono certo, anche dai banchi della minoranza continuerà la sua battaglia di legalità per riscattare questa terra».

Leggi anche

Dopo aver accolto l’appello e sostenuto in tutti i passaggi salienti la campagna elettorale per far si che San Luca tornasse al voto, il senatore forzista Marco Siclari si complimenta e manda gli auguri agli eletti consapevole che:

«Grazie a voi e al vostro impegno inizia una nuova stagione politica all’insegna della democrazia e sono felice di aver contribuito per arrivare a questo storico risultato».