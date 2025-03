Eltò Group punta all’eccellenza: un 2025 all’insegna della formazione con ‘Salon Mastery’ di Goldwell

Obiettivo creare colori e tagli che siano non solo di tendenza, ma espressione della personalità e dello stile di ogni cliente

Il 2025 segna un nuovo capitolo di crescita per Eltò Group Parrucchieri, che si conferma tra le realtà più all’avanguardia nel panorama dell’hairstyling a Reggio Calabria. La qualità del servizio e l’aggiornamento continuo sono da sempre valori cardine del salone, e quest’anno il team rafforza il proprio impegno nella formazione con l’acquisizione del percorso “Salon Mastery” di Goldwell.

Un programma esclusivo, studiato per ispirare e innovare il settore, che guiderà l’intero staff in otto giornate di alta formazione tra tecniche avanzate di colorazione, nuovi tagli di tendenza e una panoramica sulle ultime evoluzioni del mondo della moda capelli.

Un percorso di eccellenza per un team d’elite

La formazione non è solo un investimento sulla tecnica, ma anche un’opportunità per lo staff di evolvere e offrire ai clienti trattamenti esclusivi e all’avanguardia.

Le collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno 2025, realizzate dal Goldwell Artistic Team Italia, saranno il filo conduttore delle giornate di aggiornamento, accompagnate dall’interpretazione dei trend da parte di artisti internazionali. Una visione creativa che permetterà al team di assorbire stimoli innovativi, per poi tradurli in servizi personalizzati e unici per ogni cliente.

Un viaggio tra le migliori accademie italiane

Il percorso si articolerà in due fasi principali:

Prima tappa: Accademia Goldwell di Catania 9-10 marzo e 6-7 aprile Focus su Enchanted, Cutting & Color e Solace: tecniche di taglio innovative e nuove metodologie di colorazione per esaltare ogni sfumatura di stile.

Seconda tappa: Accademia Goldwell di Roma 4-5 maggio Master Colorist Artist – Blonde Your Way: una visione rivoluzionaria della colorazione bionda, con tecniche all’avanguardia per personalizzare ogni servizio in salone.



Quest’ultima fase sarà un approfondimento essenziale per rendere ogni hairstylist più creativo e indipendente nella realizzazione di look unici e sofisticati, sfruttando le tecniche di schiaritura più moderne: air touch, baby lights, transition, mano libera.

L’obiettivo è dare ad ogni professionista di Eltò Group strumenti sempre più raffinati e performanti per creare colori che siano non solo di tendenza, ma anche espressione della personalità e dello stile di ogni cliente.

“Salon Mastery”: il futuro dell’hairstyling passa dalla formazione

Salon Mastery è più di un semplice corso di aggiornamento: è una rivoluzione nel modo di interpretare il colore e lo styling. Questo percorso permetterà ad Eltò Group di restare sempre al passo con le tendenze, offrendo ai clienti servizi esclusivi, sofisticati e su misura.

“Crediamo fortemente nella formazione continua. È il nostro modo per garantire ai clienti un’esperienza di bellezza sempre più ricercata e di alta qualità,” spiegano i titolari del salone.

Grazie alla costante ricerca di nuove tecniche e alla collaborazione con Goldwell, Eltò Group si riconferma un punto di riferimento per l’hairstyling a Reggio Calabria, un luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione e dove ogni cliente può sentirsi protagonista di un percorso di bellezza unico.

Per restare aggiornati sulle novità di Eltò Group e scoprire i servizi esclusivi disponibili in salone, visita il sito www.elto-parrucchieri.it e segui la pagina Instagram per ispirazioni e anticipazioni sulle nuove tendenze del 2025.