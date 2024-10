Giusy Versace mette a segno un goal significativo in Parlamento

Esulta Giusy Versace dopo l’approvazione dell’emendamento, di cui è prima firmataria, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro nel 2020 per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale di ausili, ortesi e protesi a tecnologia avanzata destinati a persone con disabilità fisiche, accolto questa mattina in Commissioni Bilancio (Camera dei Deputati) nel corso della discussione del Decreto Rilancio.

“Una svolta epocale che consente di guardare alle persone con disabilità come una risorsa e non come un peso per la società. Una bellissima notizia, attesa da molte persone che fino ad oggi, per via di un carente Nomenclatore nazionale, si sono viste negare l’accesso alla tecnologia” – commenta così Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia.