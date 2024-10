Giusy Versace a Conte: ‘Basta promesse. Servono decreti ad hoc per i disabili’

Ad affermarlo è Giusy Versace, deputata di Forza Italia, capo del Dipartimento Nazionale Pari Opportunità e Disabilità del partito.

“I più fragili continuano a restare indietro, anche nell’emergenza. Esclusi per larga parte dal bonus 600 euro, impossibilitati a seguire la didattica a distanza (sono 284mila gli studenti coinvolti), in attesa dell’attivazione dei servizi di sostegno domiciliare. Le persone con disabilità non possono essere beffate ancora una volta da un governo sordo alle richieste inoltrate anche da numerose associazioni. Ho combattuto con tutte le mie forze presentando emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti varati dall’esecutivo, adesso lancio un appello al premier Conte: basta con le promesse”.