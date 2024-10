Ue, dalla Comm. EMPL ok all’emendamento Princi sulla retribuzione dei docenti

La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo ha recentemente approvato un emendamento significativo proposto dall’eurodeputata Giusi Princi, che mira a migliorare le condizioni retributive dei docenti. Questo emendamento rientra negli orientamenti forniti agli Stati membri per rafforzare il settore educativo e promuovere una più equa remunerazione per il personale docente.

La soddisfazione di Princi: “Primo risultato per la nostra battaglia”

In un reel su Instagram, Giusi Princi ha commentato con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento: