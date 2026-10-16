Emergenza carburante a Reggio, il Comune approva una misura immediata: l’annuncio del sindaco Cannizzaro – VIDEO

Di fronte alla difficile emergenza causata dalla carenza e dal blocco dei carburanti, che sta mettendo a dura prova la viabilità, i trasporti e l’economia dell’intero Paese – con ripercussioni particolarmente severe nel Mezzogiorno – l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha deciso di mettere in atto una misura concreta a sostegno della cittadinanza.

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In un video diffuso sui propri canali social, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato l’approvazione di una delibera di giunta urgente volta a mitigare i disagi della popolazione e a garantire la mobilità urbana ed extraurbana.

Trasporti pubblici ATAM a costo azzerato

«La questione carburante ha bloccato un intero Paese e in modo particolare il Sud, creando non pochi problemi anche all’interno della nostra città: problemi di viabilità, di trasporto, di mobilità e un disagio economico e sociale», ha spiegato il primo cittadino. «Di fronte a tutto questo un sindaco può fare poco, ma qualcosa può fare.»

La soluzione adottata dalla giunta riguarda il trasporto pubblico locale: da domani e per i prossimi otto giorni consecutivi, tutti i cittadini potranno usufruire gratuitamente delle linee urbane ed extraurbane della rete ATAM.

Un incentivo per la comunità e per l’ambiente

La misura è stata pensata come un sostegno ad ampio raggio per tutte le categorie sociali:

Per studenti, famiglie e professionisti: un aiuto concreto per garantire gli spostamenti quotidiani verso scuole, luoghi di lavoro e servizi essenziali senza gravare sui costi del carburante o rimanere bloccati.

un aiuto concreto per garantire gli spostamenti quotidiani verso scuole, luoghi di lavoro e servizi essenziali senza gravare sui costi del carburante o rimanere bloccati. Per l’ambiente: un’occasione per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e contribuire a ridurre le emissioni e decongestionare il traffico cittadino («un’opportunità anche per purificare l’aria»).

Un primato nazionale

Nel concludere il suo messaggio, il sindaco Cannizzaro ha espresso il proprio orgoglio per la tempestività dell’intervento: