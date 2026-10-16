Emergenza carburante a Reggio, il Comune approva una misura immediata: l’annuncio del sindaco Cannizzaro – VIDEO
"Di fronte a questa emergenza il Comune risponde così": l'annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro
16 Ottobre 2026 - 20:16 | di Redazione
Di fronte alla difficile emergenza causata dalla carenza e dal blocco dei carburanti, che sta mettendo a dura prova la viabilità, i trasporti e l’economia dell’intero Paese – con ripercussioni particolarmente severe nel Mezzogiorno – l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha deciso di mettere in atto una misura concreta a sostegno della cittadinanza.
In un video diffuso sui propri canali social, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato l’approvazione di una delibera di giunta urgente volta a mitigare i disagi della popolazione e a garantire la mobilità urbana ed extraurbana.
Trasporti pubblici ATAM a costo azzerato
«La questione carburante ha bloccato un intero Paese e in modo particolare il Sud, creando non pochi problemi anche all’interno della nostra città: problemi di viabilità, di trasporto, di mobilità e un disagio economico e sociale», ha spiegato il primo cittadino. «Di fronte a tutto questo un sindaco può fare poco, ma qualcosa può fare.»
La soluzione adottata dalla giunta riguarda il trasporto pubblico locale: da domani e per i prossimi otto giorni consecutivi, tutti i cittadini potranno usufruire gratuitamente delle linee urbane ed extraurbane della rete ATAM.
Un incentivo per la comunità e per l’ambiente
La misura è stata pensata come un sostegno ad ampio raggio per tutte le categorie sociali:
- Per studenti, famiglie e professionisti: un aiuto concreto per garantire gli spostamenti quotidiani verso scuole, luoghi di lavoro e servizi essenziali senza gravare sui costi del carburante o rimanere bloccati.
- Per l’ambiente: un’occasione per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e contribuire a ridurre le emissioni e decongestionare il traffico cittadino («un’opportunità anche per purificare l’aria»).
Un primato nazionale
Nel concludere il suo messaggio, il sindaco Cannizzaro ha espresso il proprio orgoglio per la tempestività dell’intervento:
«Sono molto orgoglioso perché siamo il primo Comune d’Italia ad attuare questa misura in un momento così delicato. Adesso Reggio!»
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie