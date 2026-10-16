Caro carburante e blocchi autotrasportatori, Reggio a secco. Filcams CGIL: ‘Forniture a rischio’

Di seguito il comunicato di FILCAMS CGIL CALABRIA sui blocchi autostradale e sull’emergenza carburanti, con la maggior parte dei distributori a secco a causa di una forte carenza di scorte e dei blocchi nelle consegne legati alle proteste per il caro-carburante.

La Calabria rischia la paralisi. Le proteste degli agricoltori e degli autotrasportatori contro il caro carburante e la crisi energetica stanno producendo conseguenze che vanno ben oltre i settori direttamente coinvolti. Distributori senza carburante, difficoltà negli spostamenti, approvvigionamenti alimentari a rischio. Siamo a un passo da una crisi che potrebbe fermare il commercio, la distribuzione e migliaia di lavoratori.

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Il presidente Roberto Occhiuto deve intervenire immediatamente, non possiamo aspettare che gli scaffali dei supermercati siano vuoti per scoprire che esiste un problema che sarà di difficile gestione sul piano della tenuta sociale e democratica. La risposta della Regione, concentrata inizialmente sul sostegno al comparto agricolo, è stata parziale e insufficiente. Un intervento che ha rincorso la protesta senza affrontare le conseguenze sull’intera economia calabrese. Non si governa una crisi di questa portata distribuendo risposte a un settore alla volta, mentre tutti gli altri vengono lasciati soli. Per chi lavora in generale, ma particolarmente nel terziario e nella distribuzione si profila una situazione paradossale e gravissima. Le lavoratrici e i lavoratori subiscono già, come tutte le famiglie, il peso insostenibile dei rincari. Adesso rischiano persino di non poter raggiungere il posto di lavoro per mancanza di carburante o di ritrovarsi in attività commerciali senza merci da vendere. E quando le merci non arrivano, il rischio è che a pagare siano ancora una volta i lavoratori, attraverso la riduzione delle ore, la sospensione delle attività e la perdita di salario.

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