Emergenza freddo, arriva l’appello per i reggini più generosi

Arriva il freddo e con esso prendono il via le emergenze per i più bisognosi. Partecipare è semplice.

Da oggi parte l’emergenza freddo, per tutte le persone che non hanno un tetto sotto il quale andare a ripararsi, la sera diviene un momento davvero duro. Non si tratta solamente di stranieri, sono tanti anche gli italiani, i reggini stessi che si trovano in difficoltà e sono costretti a ripararsi dal freddo in qualche vicolo.

Per questo parte l’appello alle pizzerie ed ai bar più generosi di Reggio Calabria:

“Vi chiediamo se è possibile donare le pizze o i cornetti invenduti. Chi vuole o può fare quest’opera di carità può contattarci all’help center. “Casa di Lena”0965 324084 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. Provvederemo noi a ritirare le vostre offerte. Grazie a nome dei poveri della città”.

A volte i gesti che racchiudono i più grandi significati sono quelli più semplici ed inaspettati.