Emergenza rifiuti, Naim: 'Ecco il regalo di Natale per i cittadini di Arghillà' - FOTO

A Reggio Calabria non è affatto un bel Natale. Non solo per il Covid, le restrizioni del Governo, ma anche a causa dell'emergenza rifiuti. Pur essendo intervenute nella pulizia di diverse discariche abusive, EcoPiana e Avr non hanno risolto definitivamente il problema che, ormai, da mesi affligge la città dello Stretto.

A testimoniarlo sono, in particolar modo, i residente del quartiere di Arghillà. Nella periferia nord di Reggio Calabria, che in alcuni punti è stato ripulita grazie alla raccolta straordinaria organizzata dal Comune, dall'altra, soffre ancora di un'emergenza che ha raggiunto un livello inimmaginabile.

Emergenza rifiuti: l'appello dei cittadini di Arghillà

Le immagini parlano da sé e raccontano la storia di un'intera strada completamente sommersa da cumuli di spazzatura depositata lì chissà da quanto tempo.

"Questo è il regalo di Natale che Avr e il settore ambiente hanno riservato ai cittadini di Arghillà Nord".

Sono queste le parole di Giuseppe Naim, coordinatore del Comitato di quartiere e candidato alle prossime regionali tra le fila di Carlo Tansi in un post su Facebook.

Nessuna risposta dalle istituzioni

A risolvere la situazione, spiega ancora Naim, non è servita neanche la lettera ufficiale inviata al Ministro dell'Ambiente e al Prefetto.

"Il dirigente ff Ambiente del Comune ha scritto che giorno 14 dicembre Arghillà nord sarebbe stata ripulita. In 50 anni che abito a Reggio, non ho mai visto uno scempio simile a questo, non tanto per le dimensioni, ma per il livello di sfregio dei più elementari diritti dei cittadini. La cosa peggiore è che tutto questo è tollerato e consentito dal Sindaco, dal dirigente Ambiente, dal presidente della multinazionale Avr Spa, dal Prefetto, dal Ministro dell'Ambiente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti perfettamente al corrente della situazione".

Scena simile si presenta anche in un'altra zona del quartiere, presso Casa della Spiritualità "Santa Maria Porto di Pace".