Arghillà brucia (ancora): Ecologia Oggi al lavoro per liberare la strada dai rifiuti

Rifiuti a Reggio Calabria, da troppo tempo ad Arghillà l’emergenza non si attenua. Il quartiere periferico è probabilmente il sito più sensibile, complice l’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche ingombranti, che talvolta vengono dati anche alle fiamme, sprigionando nell’ambiente sostanze nocive per la salute.

Da tempo, associazioni, comitati e semplici cittadini denunciano la situazione, un grido d’allarme che al momento non trova soluzione e che necessiterebbe del supporto in sinergia di tutti gli enti e anche dello Stato.

Due notti fa, un grosso incendio (l’ennesimo) di rifiuti si è sviluppato ancora una volta ad Arghillà. Nella mattinata di oggi, gli operatori di Ecologia Oggi sono al lavoro per liberare la strada dai rifiuti e ripulire i comparti a seguito della segnalazione avanzata dal gruppo civico ‘Noi siamo Arghillà’.

“Continuiamo a segnalare, denunciare e lottare per ritrovare dignità e salute”, le parole di Patrizia D’Aguì, presidente del gruppo civico. La speranza è che nel 2025 la situazione non migliori soltanto a Reggio Calabria (grazie anche al nuovo piano rifiuti di Ecologia Oggi che entrerà in vigore) ma anche nelle periferie, a partire proprio da Arghillà.