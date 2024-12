‘Tre fasce per una città più pulita’: Grande (Ecologia Oggi) illustra il nuovo piano rifiuti

Il direttore operativo dell'appalto ha illustrato le principali novità e strategie messe in campo per rivoluzionare la gestione

Con il nuovo piano operativo pronto a partire da gennaio 2025, Francesco Grande, direttore operativo dell’appalto di Ecologia Oggi a Reggio Calabria, ha illustrato le principali novità e strategie messe in campo per rivoluzionare la gestione dei rifiuti in città. A margine della conferenza stampa di presentazione, Grande ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini, amministrazione e operatori per raggiungere risultati significativi.

“La svolta sarà sicuramente da inizio gennaio”, ha dichiarato Grande, annunciando un approccio sistematico e innovativo. Tra le prime azioni previste, la distribuzione massiva di attrezzature ai cittadini per garantire un corretto conferimento dei rifiuti, insieme a una campagna di comunicazione mirata a promuovere le buone pratiche.

“Inizieremo con una distribuzione massiva delle attrezzature per permettere a tutti i cittadini di poter conferire in maniera corretta i propri rifiuti – ha spiegato Grande. Inoltre, inizierà una campagna di comunicazione mirata a informare le giuste regole per arrivare a una percentuale importante di differenziata. Avremo tanti canali di informazione che coinvolgeranno anche i ragazzi, contatteremo i condomini e gli uffici per poter partire con il piede giusto”.

Tre fasce per una gestione differenziata

Il nuovo sistema prevede un’organizzazione del servizio in tre fasce distinte, ciascuna con modalità operative specifiche.

Fascia A – Zona Litoranea: raccolta porta a porta con l’uso del mastello. Fascia B – Zone Miste: raccolta tramite cassonetti ingegnerizzati, forniti grazie a importanti investimenti dell’amministrazione comunale. Fascia C – Zone Stradali: raccolta su strada, progettata in collaborazione con il Comune.

“Il nuovo sistema prevede tre fasce di raccolta con tre modalità differenti”, ha spiegato Grande, sottolineando che la suddivisione è stata attentamente pianificata per rispondere alle diverse esigenze del territorio.

Un appello alla collaborazione dei cittadini

Grande ha poi rivolto un accorato appello ai cittadini affinché contribuiscano al successo del piano: “Mi preme fare una richiesta di collaborazione a tutti i cittadini per il proprio conferimento. Riusciremo ad avere grandi risultati, ed anche in tempi brevi, se ciò avverrà”.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Grande ha evidenziato come sia necessario un lavoro di squadra per ottenere risultati duraturi.

“Abbiamo proceduto a mappare le discariche, ma c’è bisogno della collaborazione di tutti: dell’amministrazione, dei cittadini, degli operatori, e di chi non ha avuto la possibilità di conferire nel modo corretto”, ha concluso.

Con questo piano, Reggio Calabria si prepara a voltare pagina nella gestione dei rifiuti, puntando su innovazione, organizzazione e partecipazione attiva di tutta la comunità.