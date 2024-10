Rifiuti a Reggio, Ripepi lancia l’allarme e chiede un cambio radicale nella gestione

Dopo la diserzione avvenuta ieri, si è svolta oggi, la Commissione Controllo e Garanzia, convocata e presieduta dal Consigliere Massimo Ripepi, per discutere degli atti amministrativi relativi alla raccolta rifiuti e alla gestione della società Ecologia Oggi.

E questa volta, finalmente, hanno partecipato il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Paolo Brunetti, nonché i funzionari del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria.

“Nonostante i tentativi di ostacolare il lavoro della Commissione Controllo e Garanzia da parte del Vice Sindaco Brunetti, che ha preferito discutere le importanti questioni dei rifiuti a Reggio Calabria in un’altra commissione presieduta da un alleato di coalizione, oggi finalmente abbiamo potuto iniziare a esaminare gli atti amministrativi che regolano i rapporti tra il Comune e la società di gestione dei rifiuti, Ecologia Oggi.” – ha esordito il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi – “È emersa una situazione preoccupante: il piano operativo non è ancora stato presentato ai cittadini, i quali non sanno come comportarsi, e il disservizio si è diffuso in tutta la città. I cittadini sono esausti e schiacciati da questa situazione gravissima che, oltre al danno, comporta anche la beffa di dover pagare tasse altissime.”

“Numerose le segnalazioni che il Vice Sindaco Brunetti ha mostrato ai commissari e che sono state inviate a Ecologia Oggi. Segnalazioni che si tradurranno in sanzioni e questo è senz’altro un fatto positivo.” – ha spiegato Ripepi – “Tuttavia, sono molto preoccupato per le modalità operative e le strategie adottate dall’Amministrazione più incompetente della storia! Di fatto, non dimentichiamo che i dieci anni di cattiva amministrazione hanno dimostrato che, salvo rare eccezioni, l’Amministrazione Falcomatà non è mai riuscita a gestire nemmeno le minime emergenze. Non c’è dubbio che, se il buongiorno si vede dal mattino, Ecologia Oggi ci farà vedere i sorci verdi! A proposito di topi, la città è invasa a causa della quasi totale assenza dei previsti servizi di derattizzazione!”

In ogni caso, Massimo Ripepi ha offerto la propria disponibilità a collaborare attivamente, anche tramite la Commissione Controllo e Garanzia da lui presieduta, per aiutare l’amministrazione nella risoluzione di questo problema cruciale e delicato che affligge la nostra amata città da anni: