MetroCity, Falcomatà riorganizza la struttura dirigenziale

Con il decreto sindacale n. 9 del 7 aprile 2025, il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ha avviato una profonda riorganizzazione della struttura dirigenziale dell’ente, confermando incarichi già assegnati nei mesi precedenti e conferendo nuove responsabilità strategiche.

Nuovi incarichi per settori chiave

Tra le principali novità figura la nomina della dott.ssa Mariagrazia Blefari alla guida del Dipartimento II “Sviluppo economico – Cultura – Istruzione”, incarico rilevante che si affianca alla sua direzione del Settore 8 “Stazione Appaltante Metropolitana”.

Inoltre, l’arch. Giuseppe Vito Mezzatesta, già a capo del Dipartimento “Edilizia – Infrastrutture – Patrimonio”, assume ad interim anche la direzione del Settore 14 “Patrimonio”, mentre l’ing. Domenica Catalfamo, oltre a mantenere la direzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, sarà responsabile ad interim del Settore 11 “Pianificazione – Leggi speciali”.

Catalfamo è stata inoltre designata come Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città Metropolitana: un ruolo cruciale che include il coordinamento e la gestione degli ordinativi di pagamento attraverso la piattaforma ORTES, in linea con quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. L’effettiva decorrenza dell’incarico è fissata per il 22 aprile 2025.

Sicurezza, prevenzione e obiettivi strategici

Il decreto stabilisce inoltre che tutti i dirigenti apicali – ossia Direttori di Settore e delle Unità Organizzative Autonome (UOA) – ricoprono il ruolo di “datori di lavoro” ai fini della sicurezza, contribuendo all’elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) unico e coordinato per l’intero Ente.

Questa riorganizzazione, con ogni probabilità, intende rafforzare il coordinamento tra i dipartimenti, assicurare la continuità amministrativa e garantire che ogni dirigente lavori al raggiungimento di obiettivi coerenti con i documenti di programmazione dell’Ente, tra cui il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

I dirigenti e i settori riorganizzati

Ecco il quadro completo dei dirigenti confermati o nominati:

Settore 1 “Affari generali”: Dott.ssa Alessandra Sarlo

Settore 2 “Affari istituzionali – Risorse umane”: Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Settore 3 “Innovazione digitale – Partecipate”: Ing. Fabio Vincenzo Nicita

Settore 4 “Servizi finanziari”: Dott. Domenico Crupi

Settore 5 “Formazione professionale”: Dott. Fortunato Battaglia

Settore 6 “Sviluppo economico – Cultura”: Dott.ssa Giuseppina Attanasio (ad interim)

Settore 7 “Istruzione – Sport – Politiche sociali”: Dott. Francesco Macheda

Settore 8 “Stazione Appaltante Metropolitana”: Dott.ssa Mariagrazia Blefari

Settore 9 “Agricoltura – Caccia – Pesca – Micologia”: Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

Settore 10 “Tutela del Territorio e dell’Ambiente”: Ing. Domenica Catalfamo

Settore 12 “Edilizia”: Arch. Giuseppe Vito Mezzatesta

Settore 13 “Viabilità”: Ing. Lorenzo Benestare

U.O.A. “Avvocatura Metropolitana”: Avv. Umberto Nucara (ad interim)

U.O.A. “Polizia Metropolitana e Protezione civile”: Dott. Francesco Macheda (ad interim)

Dipartimenti:

Dipartimento I “Affari generali – Risorse – Innovazione”: Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Dipartimento II “Sviluppo economico – Cultura – Istruzione”: Dott.ssa Mariagrazia Blefari

Dipartimento III “Ambiente e Territorio”: Ing. Domenica Catalfamo

Dipartimento IV “Edilizia – Infrastrutture – Patrimonio”: Arch. Giuseppe Vito Mezzatesta

Posizioni apicali aggiuntive: