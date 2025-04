Reggina: quando il blasone si trasforma in un grosso fardello…

Sta per concludersi la seconda stagione della Reggina in serie D, sperando che sia l’ultima. Gli amaranto continuano la loro rincorsa al Siracusa collocato in testa alla classifica, ci credono, vogliono crederci e anche risultati e prestazioni soprattutto dal punto di vista temperamentale, sono a sostegno di questa ambizione.

Quattro giornate ancora, due da giocarsi in casa, altrettante in trasferta, un solo obiettivo che è quello di vincere sempre sperando in un passo falso, anche mezzo, degli aretusei. Complicato, molto complicato, insieme alle difficoltà di un calendario decisamente più difficile per Barillà e soci, visto che tutti gli avversari che si affronteranno hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato.

E alle problematiche oggettive, si aggiunge pure il desiderio di qualsiasi squadra di ben figurare al cospetto della storia, del blasone, di una squadra che per tutti diventa una straordinaria possibilità riuscire a batterlo. Lo leggiamo da sempre alla vigilia di ogni partita sui profili social ufficiali delle varie società, il sogno che si realizza, cioè quello di calcare il mitico terreno di gioco del Granillo, il fascino stesso che riserva la trasferta, l’emozione e nello stesso tempo l’orgoglio di molti nel trovarsi di fronte la squadra amaranto. Spesso abbiamo visto profondere il massimo sforzo proprio contro la Reggina, per accanimento, determinazione, agonismo anche eccessivo, salvo poi crollare nelle partite successive.

Insomma, stimoli aggiuntivi che trasformano il famoso blasone che ci si porta dietro, paradossalmente in un grosso fardello proprio per la stessa Reggina. L’ultimo esempio in ordine di tempo è quello della Nissa che, in occasione della trasferta di Reggio Calabria, propone a tutti i tifosi in possesso del tagliando settore ospiti, la possibilità di acquistare presso lo store, sciarpe ufficiali a prezzi scontati. Un ulteriore incentivo per invitare la tifoseria a presenziare al Granillo, sostenere la squadra, con l’obiettivo di conquistare il massimo della posta in palio, provare ad avvicinarsi al quinto posto, ma, soprattutto, compiere una impresa per entrare nella storia…