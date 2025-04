Serie D: nella classifica dei ripescaggi la Reggina sarebbe prima, ma la Coppa Italia…

Con le regole vigenti in Serie D, per le non vincenti dei nove gironi, la speranza di un eventuale salto tra i professionisti è agganciata ai ripescaggi, ricordando che la prima opzione è a vantaggio delle seconde squadre di A. La classifica, stilata dai colleghi di tuttomercato24, sarebbe valida solo nel caso in cui si riuscissero a vincere anche dei play off, le perdenti delle finali, invece, vanno collocati in un’altra graduatoria. Il Ravenna inoltre con il successo della Coppa Italia avrebbe anche un coefficiente di 0.50 in più.

1 Ravenna 2.27 punti (2.77 Coppa Italia)

2 Reggina 2.32 punti

3 Nocerina 2.00 punti

4 Novaromentin 2.00 punti

5 Teramo 1.97 punti

6 Gelbison 1.97 punti

7 Treviso 1.94 punti

8 Folgore Caratese 1.88 punti

9 Foligno 1.76 punti