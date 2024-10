Emma Staine: “Senza legalità non c’è società, non c’è Stato e neanche comunità”

«Il principio di legalità – afferma – rappresenta oggi più che mai la massima garanzia di libertà, ed impone a tutti il pieno rispetto della legge, che è e deve essere il vero “strumento del popolo”, la cui fonte può stabilire o modificare i diritti fondamentali dei cittadini e le regole di convivenza e di comportamento».

«Avere oggi in Calabria un ministro che restituisce alla città un bene confiscato alla ‘ndrangheta è un segnale forte e di cambiamento. E’ un segno di attenzione concreto per tutto il Meridione – dichiara Emma Staine candidata alle elezioni Europee del 26 maggio prossimo».

«Senza legalità non c’èsocietà, non c’è Stato e non c’è neanche comunità. E’ un bisogno politico, sociale e civile. Politico, perché la legalità è la parola chiave del patto sociale moderno, perché la legge è l’atto concreto della volontà generale e la materia stessa dello Stato – conclude Emma Staine».