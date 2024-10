Reggina senza gioco e idee. L’Empoli vince sul velluto: al Castellani finisce 3-0

Al Castellani di Empoli termina 3-0 per i padroni di casa. La Reggina non riesce ad imporsi sui toscani, troppo più forti, ordinati e compatti rispetto agli amaranto. Le difficoltà appaiono evidenti tra le fila dei reggini, soprattutto in fase offensiva.