Empoli-Reggina, la probabile formazione amaranto

Avanti con il 3-5-2: qualche novità in mezzo al campo?

“Il nostro atteggiamento sarà lo stesso visto contro il Vicenza” con queste parole si riassume la conferenza stampa di mister Mimmo Toscano in avvicinamento alla gara valida per il secondo turno di Coppa Italia che vedrà la Reggina affrontare l’Empoli.

Non convocati a causa di problemi fisici Guarna e Doumbia. Assenti per scelta tecnica (trattative in corso) Marino e Zibert.

Di seguito la probabile formazione amaranto:

Reggina (3-5-2): Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Sounas, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo, Reginaldo. All. Toscano.

Qualche ballottaggio ancora persiste e riguarda il reparto centrale: Salandria potrebbe essere l’alternativa a De Rose così come Rubin potrebbe essere schierato al posto di Bresciani dato l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe a quanti più calciatori possibili.