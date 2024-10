Empoli-Reggina: Toscano costretto a cambiare. La probabile formazione amaranto

Per la trasferta di Empoli, la Reggina non potrà presentarsi con la disponibilità totale del proprio organico. Sono ben cinque gli assenti tra infortunati, indisponibili e squalificati.

La lista degli assenti

Non saranno della partita il francese Menez, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, poi gli infortunati Faty e Charpentier, il centravanti Lafferty colpito da un grave lutto e l’estremo difensore Plizzari, recuperato dopo la positività al Covid, ma non ancora al meglio della condizione.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Guarna, Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Liotti; Bellomo, Denis. All. Toscano