Trionfo per la Virtus Reggio Ginnastica alle Nazionali di Rimini

Rimini 21-25 Aprile: Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica “Libertas”. La società di ginnastica Virtus Reggio rientra dalle Nazionali di ritmica con un ricco bottino di titoli.Emozioni per tutti i tecnici e genitori che hanno visto partecipare le loro ragazze con prontezza e grazia in tutte le loro rispettive categorie.Le competizioni, hanno avuto luogo al Palastadium di Rimini in compagnia di due figure amatissime e conosciutissime nel mondo della ritmica.

A partecipare all’evento con le loro splendide esibizioni ci hanno pensato le farfalle azzurre Angelica Savrayuk e Federica Febbo, che hanno incantato la platea facendo sognare a occhi aperti tutte le ginnaste presenti.Giorni di sano sport, festa e condivisione hanno tenuto compagnia al team della Virtus Reggio, che con un folto numero di atlete di diverse fasce d’età e diverse categorie, ha portato a casa tante medaglie d’oro, vedendo cosi ripagato l’ottimo lavoro svolto dalle due istruttrici Caterina Albanese e Carmen Loprevite. A premiare le atlete, la Campionessa Olimpionica Angelica Savrayuk.MEDAGLIA D’OROAiello Dorotea (Categoria Master) attrezzo Cerchio. MEDAGLIA D’ARGENTO: Aiello Dorotea (Categoria Master) attrezzo Fune. MEDAGLIA D’OROSperanza Desirè (Categoria Junior I Fascia) attrezzo Palla.

MEDAGLIA D’OROEsercizio combinato alla palla: Arcudi Alessandra, Gattuso Ester, Mercurio Giulia , Retez Roberta (Categoria Squadra Junior I Fascia)PRIMO POSTO A PARIMERITOArcudi Alessandra, Retez Roberta (Categoria Junior I Fascia GRUPPO A) esercizi individuali attrezzo palla.MEDAGLIA D’OROGattuso Ester (Categoria Junior I Fascia GRUPPO B) esercizio individuale attrezzo palla.MEDAGLIE D’OROBattaglia Chiara e Pizzimenti Alessia (Categoria Allieve I Fascia) esercizio a corpo libero coppia.

MEDAGLIA D’ARGENTOMusolino Lavinia, Mandaglio Ludovica e Iofrida Adele (Categoria Esordienti) esercizio corpo libero trio.

Buone prestazioni anche per Colica Natalina, Fasci Marika e Marra Chiara.